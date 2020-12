Remise de chèques au secteur privé sur la Place du Théâtre à Chalon-sur-Saône

Ce matin, la mairie a remis 4000 chéquiers de 75 euros pour les personnes du secteur privé ayant travaillé au contact du public durant le confinement. Plus de détails avec Info Chalon.

Toujours dans l'optique de soutenir l'activité commerciale avec le retour des clients dans les commerces et de participer à la relance économique, la municipalité de Chalon-sur-Saône organisait sa deuxième distribution de chéquiers destinés à remercier les salariés du secteur privé ayant œuvré dans l'intérêt général pendant la période de confinement, ce jeudi 10 décembre, à 9 heures, sur la Place du Théâtre.



Les salariés concernés sont ceux des secteurs :



⬛ personnel soignant (EHPAD, infirmières libérales, laboratoires, cliniques, aide à la personne…)

⬛ de la grande distribution

⬛ les commerces de première nécessité

⬛ les entreprises de transport

⬛ la chemiserie Gauthier (fabrication de masques)

⬛ les agences funéraires

⬛ lles stations service.



Selon les premières estimations, cela représente près de 4 000 bénéficiaires.



Ils recevront tous un chéquier de 75 euros à utiliser dans 295 commerces partenaires (alimentaire, bars & restaurants, culture & loisirs, beauté & santé, maison & décoration, mode & accessoires, services), soit 20 000 bons d'achat de 15 euros, ce qui représente 300 000 euros.



Les récipendiaires de ce matin sont les personnels de la Clinique Sainte-Marie, du laboratoire Unilabs Biolab, de l'ADMR, les assistantes maternelles libérales, des régies des quartiers Saint-Jean et de l'Ouest Chalonnais, de Carrefour Chalon Sud, de Monoprix et les associations de commerçants (3C, Cœur de Ville, Blé et Poulet).



Les bons d'achat sont à utiliser dans les commerces partenaires avant le 31 mai 2021.



(Crédits photos : @Ville de Chalon-sur-Saône)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati