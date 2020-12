598 places d’hébergement supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté pour les sans-abris

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, la prise en charge sociale et sanitaire de nos citoyens les plus fragiles est une priorité du Gouvernement.

Le programme "logement d'abord" permet l’accès au logement des personnes sans domicile fixe, tandis que sur le volet "mise à l'abri" des places d'hébergement sont ouvertes et un accompagnement vers la santé, l’emploi et le logement proposé.

En Bourgogne-Franche-Comté, grâce à une collaboration étroite entre la direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS), les directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS) des 8 départements, les associations, les collectivités et les bailleurs, les solutions de logement, d’hébergement, d’accueil de jour et de maraudes ont été nettement renforcées.

La campagne hivernale, du 18 novembre 2020 au 6 avril 2021, est ainsi marquée par l’ouverture de 598 places d’hébergement supplémentaires sur le territoire régional. D’autres places pourront être ouvertes autant que de besoin.

En outre, pour que les sans-abris accèdent à un service de soins leur permettant de se protéger et de protéger les autres de la maladie, un site médicalisé (CHS) de 15 places dédié aux malades COVID-19, a été ouvert dans le Jura.

Enfin, l’accroissement significatif du parc régional d’hébergement d’urgence et d’abri de nuit se poursuit, avec 36 places pérennisées en 2020 et la pérennisation attendue de 48 places en 2021.