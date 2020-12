Bagatelle-Créations a ouvert ses portes en plein COVID aux Alouettes à Saint-Rémy

Malgré un contexte sanitaire qui n'échappe à personne, Valérie Vigneron a souhaité aller au bout de ses envies de reconversion professionnelle.

Installée au 30 de la rue Georges Musy dans le quartier des Alouettes à Saint-Rémy, Valérie Vigneron a lancé au mois d'octobre Bagatelle-Créations. Formée et diplômée au lycée professionnel Georges Lamarque en région lyonnaise, Valérie a acquis avec un certain brio son CAP de tapissière. Après avoir passé des mois en formation "chez ma mentor", Julie Fréchain à Givry, Bagatelle -Créations a donc ouvert ses portes. Passionnée de décoration, d'étoffes, de bois, adepte de la rénovation, la jeune entrepreneuse a trouvé une nouvelle corde à son arc et un vrai épanouissement dans une activité qui l'a comble.

Pour tout vos travaux de rénovation, n'hésitez pas à la solliciter - Devis gratuit - Comptez 3 à 4 semaines désormais pour espérer disposer de votre fauteuil rénové ! Elle vous propose également à l'achat des fauteuils et chaises rénovés....

Laurent Guillaumé

06 24 03 17 72

[email protected]

www.bagatelle-creations.fr