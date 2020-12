Pour s'assurer d'un conseil municipal à huis clos, la municipalité de Lux a fait intervenir la gendarmerie

Sur le principe, il n'y a rien de répréhensible mais sur la forme...

Ce jeudi soir, se tenait le conseil municipal de Lux avec notamment un point à l'ordre du jour concernant la fameuse parcelle de terrain cédée à l'OPAC pour construire une résidence seniors et surtout abattre la trentaine de cerisiers qui suscite une mobilisation sans précédents sur la commune. Le contexte sanitaire du moment (et même sans COVID d'ailleurs) permet aux communes de tenir les conseils municipaux à huis clos et ce jeudi soir, c'est la gendarmerie qui a été sollicitée afin de procéder à l'évacuation de la salle. La Présidente de l'association Sauvons les Cerisiers a notamment été priée de quitter la salle du conseil sur injonction des gendarmes. Une situation quelque peu maladroite au regard de l'ambiance qui pèse sur le sujet mais tout à fait légale.

Reste que cette décision ne fait que rajouter un peu plus de lait sur le feu... sur un dossier qui n'en a pas forcément besoin.

L.G - Photo DR