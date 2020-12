Des pommes de pin en sachet...

Il suffit d'arpenter les rayons des grandes surfaces pour toujours trouver des choses quelque peu incongrues en terme de pratique commerciale. Le pompon du jour revient à cette enseigne qui propose aux consommateurs... des pommes de pin ... emballées évidemment (sinon ça ne serait pas drôle) ! C'est là qu'on se dit que tout part en cacahouètes... ! Des pommes de pin ni colorées, ni agrémentées de quoique ce soit... juste des pommes de pin. Certes, vous allez répondre que la loi de l'offre et de la demande permet ce genre de dérive... et puis que si c'est proposé, c'est qu'il y a une demande .. c'est alors encore plus navrant...

L.G