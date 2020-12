Un beau et riche coffret de Noël pour plus de 500 aînés. 

Même si le CCAS offre un colis de Noël plus conséquent, il y avait un manque à cette distribution salle Brassens ̏l’ambiance ˝.

Une certaine déception se ressentait ce vendredi après-midi à l’espace Brassens. La salle semblait bien vide cette année avec l’arrivée dispersée des personnes âgées, venant chercher leur colis de Noël, privées du moment festif et convivial habituel. Sur l’écran géant étaient projetées des photos de différentes manifestations qui se sont déroulées sur la commune. En voyant la photo des personnes âgées lors de la distribution des colis en 2019, une réflexion est venue tout naturellement : « l’an dernier c’était ça, espérons que l’an prochain ce sera de nouveau ça».

Un coffret basé sur la gastronomie confectionné par ̏Esprit Gourmet˝ : foie gras, terrines, vin, friandises, plein de bonnes choses pour réchauffer le cœur en ces jours d’hiver. Personnes en couple ou personne seule, c’est un cadeau adapté à chaque situation que le CCAS a fait aux bénéficiaires Sant Rémois. ̏Présence verte˝, société de télé-assistance, a ajouté un petit présent sympathique au colis en offrant un paquet de popcorn caramel beurre salé. Quant à la mairie, elle a réalisé un calendrier 2021 avec un panaché de photos des différentes manifestations et de recettes de cuisines et elle l’a glissé dans le colis.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, Martine Bonnin directrice du CCAS et des élus accueillaient les personnes pour leur remettre ce cadeau de Noël. Pour faciliter le respect des consignes sanitaires, la distribution était répartie sur trois tables avec un cheminement bien séparé d’entrée et sortie dans la salle. Rencontrer les élus et avoir un petit moment d’échange reste très important pour garder le lien social et inter-générationnel qu’il y a dans les communes. Pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, leur colis sera porté à domicile avant les fêtes.

C’est un peu plus de 500 personnes qui auront bénéficié de cette action.

San Rémois et Sant Rémoises passez de bonnes fêtes de fin d’année et pensez à vos proches qui sont âgés en respectant les gestes barrières pour qu’ils puissent encore longtemps profiter de vous et vous d’eux.

C.Cléaux