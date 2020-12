CORONAVIRUS - Les Pays-Bas annoncent un reconfinement pour 5 semaines

«Les Pays-Bas vont fermer pour cinq semaines», a déclaré Rutte, le Premier Ministre néerlandais ce lundi.

Tous les magasins non-essentiels, à l'exception des supermarchés, des magasins d'alimentation et des pharmacies, seront fermés à partir de mardi, tandis que les écoles fermeront à compter de mercredi. Les musées, les cinémas, les salles de spectacle et de gym ainsi que les zoos seront également fermés, a précisé le 1er Ministre ce lundi. Cette annonce intervient alors que le nombre de contaminations est en forte augmentation dans le pays et que le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000. D'autres pays européens à l'instar de l'Allemagne s'alignent sur un durcissement des protocoles alors même que la France entame ce 15 décembre, une phase de '"libération" avec la disparition des autorisations de déplacement en journée et la possibilité de se déplacer de manière inter-régionale. Ce mardi matin, Jean Castex donnera une interview sur Europe1 avec sans doute, à la clé, des précisions attendues sur la fin d'année. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la "suppression" du réveillon de la Saint-Sylvestre avec la mise en place du couvre-feu, incluant cette fête traditionnellement très attendue. Une annonce qui a crispé encore un peu plus un certain nombre de Français, désireux de retrouver un semblant de normalité en terme de rapports sociaux.

L.G