Châtenoy le Royal : 200 000 Euros pour enfouir des lignes aériennes

La commune de Châtenoy le Royal continue son nécessaire embellissement en poursuivant l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques encore en aérien dans différents quartiers.

Dans la continuité du chantier entrepris avenue Maurice Ravel depuis quelques mois, la commune de Châtenoy le Royal poursuit dans le secteur de la rue des Capucines, des allées des Lilas et Jasmin et rue de la Source, quartier de vie se situant aux abords de la salle des fêtes et du stade Guenot.

Il s’agit d’enfouir l’ensemble des lignes électriques et téléphoniques, tout en prévoyant le passage de la fibre, mais aussi de supprimer les poteaux en béton et en bois devenus de ce fait obsolètes, puis d’implanter des nouveaux candélabres très esthétiques à lampe Led et réglementée pour l’environnement. « Une volonté de la commune basée sur une programmation budgétaire annuelle afin de rendre la commune encore plus agréable à vivre et à voir » tient à souligner le Maire Vincent Bergeret, accompagné sur ce chantier par son Premier adjoint, Roland Bertin, chargé de la Voirie et de François Boissier chef des Services Techniques de la commune..

Un chantier coordonné par le Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire ( SYDESL) et son représentant sur place Romain Patard, qui nécessite du terrassement afin d’enfouir les lignes, travail confié à la Société Mâconnaise d’Entreprise Electrique ( SMEE). Ensuite ce sera la pose des candélabres assurée par l’entreprise Beaunoise CITELUM, entreprise également chargé de la maintenance de l’éclairage publique et de la pose et dépose des éclairages lumineux pour les décorations de fin d’année.

Au total ce sont près de 200 000 euros qui sont ainsi investis pour un tel chantier qui ne peut qu’améliorer la qualité de vie paysagée de la commune au Label 4 Fleurs, renouvelé en octobre 2020 pour trois nouvelles années. A noter que la voirie de ce secteur fera l’objet d’un chantier de réfection en 2021.

JC Reynaud