Le corps sans vie de Nicolas Gonnot retrouvé à Saint Denis de Vaux

Pompier professionnel à la caserne de Chalon sur Saône, Nicolas Gonnot était porté disparu depuis lundi. C'est finalement à la lisière de Saint Mard de Vaux et Saint Denis de Vaux que son corps sans vie a été retrouvé ce mercredi en fin d'après-midi. A sa famille et amis, à sa famille des sapeurs-pompiers, notre rédaction adresse ses condoléances les plus chaleureuses.