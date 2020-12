L’EVEIL de Chalon sur le Chemin de la continuité

« L’Eveil de Chalon renforce les rangs de son Comité tout en pérennisant son esprit de dynamisme et de développement par la transmission des savoirs et des compétences » (photo d’archive)

Suite à son Assemblée Générale du 27/11/2020 en réunion digitale, l’Eveil de Chalon s’est réuni dans la foulée pour l’élection de son bureau.

La Présidente actuelle Sylvie Jury a été remerciée pour tout le travail accompli durant ces 5 dernières années : « Un investissement sans faille depuis 20 ans au Club historique de Chalon Sur Saône via sa fille pratiquante en GRS, bénévole au Club, puis au Comité avec des engagements au niveau Départemental, National, Fédéral de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) et bien sûr membre actif de l’OMS, Sylvie sera toujours à nos côtés. Elle prend le poste de Vice-présidente pour assurer la continuité de la vie du Club et transmettre ses compétences et son savoir à la nouvelle Présidente Séverine Bresset ! Pour information la nouvelle présidente, Séverine est à l’Eveil depuis 8 ans, elle aussi par le biais de sa fille, pratiquante en GRS. Elle n’est pas novice en la matière puisqu’elle a toujours été bénévole et depuis quelques années membre du Comité ! ».

L’EVEIL de Chalon dont la renommée en terre chalonnaise avec ses 91 printemps n’est plus à faire, accueille aujourd’hui 300 licenciés. La charge de travail est colossale et le club a décidé d’orienter son bureau avec plusieurs vices présidents, des responsables de discipline et des commissions de travail. L’objectif étant de fidéliser tous les maillons de la chaîne de ce bel édifice : pratiquants, parents, partenaires, bénévoles, comité, coach.e.s. Et en finalité, poursuivre à enrichir le dynamisme du club et son rayonnement sur l’agglomération chalonnaise, et bien au-delà. Une énergie et une évolution prouvées en 2019 avec la Création de la Section Gym Garçon tout en maintenant un rythme soutenu pour les autres disciplines du Club : Gym Fille, Gymnastique Rythmique, Eveil de l’enfant, Tir à l’Arc.

Sylvie Jury sera accompagnée d’un autre vice-Président pour assister Séverine à la Présidence, en la personne de Damien Coulon. Damien est au Club depuis 1988, tout d’abord en tant que gymnaste jusqu’en 2005. Puis avec ses deux garçons qui intègrent l’Eveil de l’Enfant, Damien s’investit sans compter au Club. En 2019, il se lance un beau challenge avec la réouverture de la Section Gym Garçon dont il devient l’entraîneur. Son passé de gymnaste est un réel atout pour cette nouvelle discipline au sein de l’Eveil. Pari réussi, la section est en ascension constante.

Damien se lance donc un nouveau défi en prenant la vice-présidence de l’Association.

Avec cette nouvelle équipe en place, motivée et déjà bien rôdée, l’état d’esprit du Club, la convivialité, et le plaisir du sport restent les maitres mots de cette belle alchimie.

Présidente : Séverine Bresset, Vice-Présidente : Sylvie Jury, Vice-Président : Damien Coulon, Secrétaire : Annie Cléaux, Secrétaire-Adjoint : Maxime Goris, Trésorier : Raphaël Gimenez, Commission Déplacement : Raphael Gimenez et Anne-Marie Denizot, Commission Communication : Patrica Badot et Franou Sniezek-Czaplicki Commission logistique restauration/boissons : Damien Coulon, Pierre Drouhin et Eddy Policard, Commission gala et extra-sport : Sylvie Jury, Responsable de la Section GRS : Françoise Perreault, Responsable de la Section GYM Féminine : Anne-Marie Denizot, Responsable de la Section GYM Masculine : Damien Coulon, Responsable de la Section Eveil de L’enfant : Maxime Goris, Responsable de la Section Tir à l’Arc : Sébastien Oughlis

Communiqué de Presse du club