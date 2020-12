Châtenoy le Royal - "Jolie Fée", la beauté vous va si bien

Depuis le mois d’Août, l’institut de beauté Jolie Fée accueille les femmes et les hommes dans ses locaux de Châtenoy-le-Royal.

Hélène Frater, jeune esthéticienne de 26 ans est une professionnelle diplômée dans le domaine de l’esthétique. Après sa formation d’esthéticienne à l’école ̏Futura˝ de Quétigny (21) et son diplôme en poche elle a travaillé 3 ans au salon R’Center de Saint Rémy et 1 an dans un salon à Chalon sur Saône avant de s’installer dans son propre salon d’esthéticienne.

Un large panel vous est proposé par Hélène : soins du visage, du corps, des ongles sans oublier l’épilation hommes et femmes, l’extension des cils, le blanchiment dentaire ou le maquillage.

Elle vous accueillera dans ses locaux refaits à neuf et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Comme tous les établissements recevant du public, toutes les précautions sont prises pour respecter les mesures sanitaires et en cette période difficile un petit passage chez l’esthéticienne peut aider à garder le moral. Comme on dit « bien dans son corps, bien dans sa tête »

C.Cléaux

Hélène vous attend :

22 avenue Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal

Et pour prendre rendez-vous

Tél : 03 58 93 44 59 ou sur le site https://institutjoliefee.kalendes.com