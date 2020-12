AVIS DE DECES - Madame Jacqueline PERRUSSOT née DUPREY

SAINT-JEAN-DE-VAUX



Alexandre, Valérie, Vincent,

ses enfants ;

Louis (†), Donald, Benoît, Karel, Elsa, Philippe,

ses petit-enfants ;

Joé, son arrière-petit-fils ;

Henri et Linda Duprey, Kévin,

son frère et sa belle-sœur, son neveu ;

Geneviève, sa demi-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la peine de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline PERRUSSOT

née DUPREY

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 22 décembre 2020 au cimetière de Saint-Jean-de-Vaux à dix heures trente. Toute personne présente devront être muni d'un masque et respecter les gestes barrières. La famille remercie tout le personnel de l'HAD de chalon-sur-Saône et l'association d'aide à domicile "petit-fils" pour leur dévouement et leur attention ainsi que les amis très présents.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.