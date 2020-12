Communiqué :

En tant que Président des Intercommunalités de France, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon s’est entretenu ce jour avec le Premier ministre, Jean CASTEX.

Initialement prévu à Matignon cet entretien a finalement eu lieu en visioconférence.



A cette occasion, le Président du Grand Chalon a particulièrement insisté auprès du Premier ministre sur la nécessité de s’appuyer sur les intercommunalités pour réussir la relance et notamment les futurs Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) qui seront à mettre en œuvre à partir de 2021.



Il a rappelé la nécessité de s’appuyer sur la volonté et le pragmatisme des élus pour accompagner l’activité économique de notre pays qui compte énormément sur le dynamisme de la commande publique.

Sébastien MARTIN a également rappelé le rôle joué par de nombreuses intercommunalités pour soutenir les petites entreprises et notamment les commerces comme par exemple avec le dispositif d’aide au loyer.

Enfin, il a demandé au Premier ministre de la visibilité pour les finances des collectivités et de la stabilité dans leur organisation.

Le Président du Grand Chalon en a également appelé à la compensation par l’Etat des pertes de recettes liées au transport urbain pour pouvoir maintenir une offre de service satisfaisante pour les usagers des réseaux de transport public.



S’agissant de l’organisation institutionnelle, le Président de l’ADCF a appelé à s’appuyer davantage sur les collectivités locales et notamment les intercommunalités à l’image de ce qui a bien fonctionné pendant la crise sanitaire.