Distribution des colis de Noël aux Séniors du quartier Stade-Fontaine-aux-Loups

Mercredi après-midi avait lieu la dernière distribution des 3000 colis des Comités de quartiers. Cette fois, c'était au tour des Séniors du quartier Stade-Fontaine-aux-Loups. Plus de détails avec Info Chalon.

C'était moins une pour Michel Duployer, le président de l'Union des Comités de quartiers!



En effet, c'est en trois jours qu'il a pu préparé les 40 colis destinés aux Séniors du quartier Stade-Fontaine-aux-Loups, grâce à l'aide de Meriem, Corinne, Alison, Makhan et Jonathan de la Maison de quartier.



Le président du Comité des fêtes du quartier, Wadie El Asri, pour des raisons professionnelles, n'avait pas le temps nécessaire pour s'acquitter de la tâche.



La distribution des colis a eu lieu, à partir de 15 heures, dans les locaux de la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups, en présence de Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la Jeunesse et de la Vie de quartier, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs.



Un colis dont la valeur est estimée entre 18 et 20 euros. La part de la municipalité était de 7,50 euros jusqu'en 2014 où la contribution est passée à 10 euros.



«Malgré la crise, la distribution des colis s'est déroulée comme prévu, dans le respect des gestes barrières, selon un protocole sanitaire signé et validé par la marie, comme vous pouvez le constater. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un manque flagrant de lien social chez les anciens, ils s'ennuient. On espère que 2021 ne soit pas pareille», nous indique Michel Duployer.



Les bénéficiaires avaient également la possibilité d'acquérir sur place, à l'occasion de la distribution, le calendrier des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône qui ne peuvent assurer leur tournée annuelle en raison de la crise sanitaire.



«Malgré la crise économique et le manque de moyens, la mairie a quand même continué à s'investir et à participer à la distribution de colis, en maintenant cette participation de 10 euros, ce qui n'est pas rien. On remercie l'ensemble des comités et en particulier ceux qui se sont investis, comme l'équipe de la Maison de quartier, dans la préparation des 40 colis à distribuer aux anciens au Stade et de la Fontaine aux Loups. Il a fallu s'adapter, un peu partout dans Chalon, certains endroits étaient trop petits. Par exemple, dans mon quartier (le Plateau Saint-Jean), on faisait ça dans la salle des Terres Noirs, mais l'endroit était trop exigu. Tout a été fait à la Maison de quartier. Je pense que cette année, encore plus que les autres années, il y a un meilleur travail d'équipe qui a été, et c'est l'un des effets positifs de 2020, entre tous les services des communes et les associations», déclare l'adjoint au maire.



Le président des Comité des fêtes du quartier profite de notre passage pour saluer les membres du Comité de quartier Centre-Pasteur qui ont bravé les éléments, en assurant la distribution des colis dans la rue, faute de lieu adéquat.



Au total, cette année, le Comité des fêtes du quartier a distribué 3000 colis dans tous les quartiers de la ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati