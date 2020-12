Le Message de Noël de Benoît Rivière, évêque d'Autun

+ Benoît RIVIERE

Je vois encore la lumière de l’astre de Noël briller sur le visage de cet homme et de cette femme, déjà un peu âgés, qui dormaient dans la rue, et à qui, il y a quelques jours, une maison a été ouverte pour les héberger. Ici, pleurs de joie !Je vois encore cette lumière – je la devine, plus exactement – sur le visage de l’ange de la déposition, tout récemment restauré dans une chapelle latérale de la cathédrale d’Autun, et qui, devant le corps de Jésus mis au tombeau, garde un œil ouvert à la confiance et à l’avenir, tout en essuyant une larme de l’autre œil.Je vous souhaite, justement quand l’obscurité du doute et des épreuves peut vous submerger, d’être transformé en homme et en femme d’espérance, grâce aux signes de résurrection et d’amour visibles chaque jour sur le visage des simples gens. N’est-ce pas à ces simples gens qu’est promise en premier la joie que nul ne pourra leur ravir ?Plus que jamais donc en cette fin d’année 2020, que la joie de la naissance du Christ ressaisisse la terre entière, et vous apporte la paix !