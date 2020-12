AVIS DE DECES - Madame Madeleine Marcelle BONNAMOUR née MATHEY

SAINTE-HÉLÈNE, LES BAUDOTS, DRACY-LE-FORT, CHAINTRÉ, MOROGES



Jacqueline et Michel Bonnamour-Cretin,

Guy Bonnamour et Hélène,

Gilles et Marie-Claude Bonnamour,

Annick et Rodolf Bonnamour-Baumgartner,

ses enfants;

ses petits-enfants , ses arrière-petits-enfants,

Marie Bonnamour, sa belle-soeur;

ses neveux et nièces ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine MarcelleBONNAMOUR

née MATHEY

survenu le 22 décembre 2020 dans sa 101e année.

Madame Bonnamour repose à la maison funéraire Avenue Monnot à Chalon sur Saône.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le 31 décembre 2020 à dix heures trentre en l'église de Moroges, dans la stricte intimité familiale.

La famille remercie de tout coeur le personnel de l'EHPAD "Les Quatre Saisons" de Sainte Hélène pour leur gentillesse et leur dévouement.