Un joli cadeau de fin d'année pour la boxe française à Chalon et le Wallaby 71

La salle des remparts à Chalon sur Saône peut ambitionner de futurs rendez-vous nationaux.

Avec l'ambition affichée d'organiser des compétitions nationales de savate boxe française sur Chalon sur Saône dès que les conditions sanitaires seront au rendez-vous, le Wallaby 71 affiche sa petite fierté avec l'inauguration officielle d'un nouveau ring dont l'investissement est de 9700 euros, subventionné pour 4000 euros par le Conseil Départemental de Saône et Loire et 1500 euros chacun pour la Ligue de Savante régionale et la ville de Chalon sur Saône. A noter que la salle des remparts s'est vue équiper d'un nouveau sol permettant d'éviter les blessures des licenciés pour une valeur de 5000 euros et subventionné de 1000 euros par la ville de Chalon sur Saône.

Pour l'occasion, Aurélia Oger-Leroux, Présidente du Wallaby 71 et du CD71 de Savate boxe française a invité le maire de Chalon sur Saône et les élus en charge des sports, M. Fioux - créateur du club et actuel trésorier, Alexandre Pichard et Frédéric Longo - moniteurs.

L.G