CORONAVIRUS : Le nombre d'hospitalisations liées à la Covid-19 en hausse en Saône et Loire

Au 28 décembre, 422 personnes (+15 par rapport au 21/12) étaient encore hospitalisées, dont 30 en réanimation, soit 2 de plus en une semaine. Mais le taux d'incidence diminue.

En Saône-et-Loire, le taux d’incidence diminue légèrement mais le nombre de personnes hospitalisés est en augmentation. Il faut donc poursuivre les efforts et maintenir les mesures barrières afin d’éviter une reprise plus importante de l’épidémie .

Les indicateurs de circulation du virus au sein de la population indiquent que le virus progresse moins rapidement dans le département mais reste très actif, avec des indicateurs supérieurs aux indicateurs nationaux. Pour la période du 19 au 25 décembre, le taux d’incidence atteint 173/100 000 habitants pour 152 au niveau national et 245/100 000 habitants pour les personnes âgées pour 167 au niveau national (durant la période du 11 au 18 décembre, le taux d’incidence était de 202/100 000 habitants et de 245/100 000 habitants pour les personnes âgées).