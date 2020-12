Le soir du 31, les dispositifs de contrôle seront renforcés en Saône et Loire comme partout ailleurs

Pour le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre, attention à celles et ceux qui souhaiteraient passer outre le couvre-feu imposé.

La Saône et Loire n'échappera pas à la mobilisation des forces de l'ordre pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Plusieurs opérations de contrôle sont d'ores et déjà prévues sur l'ensemble du département. "Aucune indulgence" a déjà prévenu le Ministère de l'intérieur et les Préfets ont bien évidemment fait descendre l'information aux différents acteurs sur le terrain.

Pour autant, vous avez le droit d'inviter des gens chez vous pour fêter le réveillon (tout en respectant les gestes barrières et le nombre limité d'adultes à table et surtout en restant jusqu'au lendemain 6h minimum), mais attention les forces de l'ordre sont habilitées à se rendre à domicile pour tapage nocturne le cas échéant ou en cas de fête dite clandestine. Chaque personne présente peut même être verbalisée à hauteur de 135 euros...

Sauf si vous avez un motif valable et une attestation de sortie, Il faudra donc respecter le couvre-feu à 20 heures ce 31 décembre. A compter du 2 janvier, la Saône et Loire est placée sur la liste des 20 départements visés par une restriction des déplacements à partir de 18h, en attendant l'annonce très officielle.

L.G