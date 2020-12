Roland Bachelard, conseiller municipal de Châtenoy-le-Royal, est décédé mardi 29 décembre 2020, il était dans sa 69e année. 

Elu conseiller municipal depuis les dernières élections municipales, il était en charge du patrimoine, des bâtiments et de l’urbanisme.

Il était avant tout un homme de terrain par son métier, un vrai professionnel dans l’assistance à la maitrise d’ouvrage. Après avoir travaillé 15 ans comme Directeur de l’Agence Sud Bourgogne chez Bouygues, il entre chez Eiffage Construction Bourgogne comme Directeur régional où il restera jusqu’à son départ à la retraite en 2010.

Mais son activité ne s’arrêtera pas là, il crée ̏ Londora˝ son entreprise d'assistance aux maîtres d'ouvrage qu’il installera Avenue du Général de Gaulle à Châtenoy-le-Royal.

Apportant son soutien professionnel aux municipalités dans la coordination, l’ordonnancement et le pilotage de leurs projets, il a contribué à la réalisation de nombreux bâtiments sur sa commune : la maison de santé, la réhabilitation de la salle des fêtes, la rénovation des toitures des écoles et logements municipaux et le dernier grand chantier en cours de réalisation la résidence séniors.

Info Chalon.com présente ses sincères condoléances à sa famille.

C.Cléaux