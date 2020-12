VOEUX 2021 - André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire fait le voeu " que la douleur, l’incertitude et l’angoisse s’estompent vite ; que notre pays retrouve une stabilité..."

Une année à oublier très vite pour espérer revenir à la normalité que nous connaissons, même si je crains que rien ne soit plus jamais pareil à l’avenir. Cette crise sanitaire, économique, sociale, va laisser des traces c’est indéniable.

Une année particulière, qui sans aucun doute restera gravée dans l’histoire de la France et du monde entier.

L’année 2020 s’achève, comme elle a commencé, sur fond d’incertitudes, d’angoisses et d’amertume.

Il faudra sans aucun doute faire preuve encore d’une grande solidarité et de beaucoup de bienveillance à l’égard de toutes les personnes touchées de plein fouet par la crise.

Si nous avons tout mis en œuvre pour faire face aux côtés de chacune et chacun d’entre vous, nous n’avons malheureusement pas pu répondre à tout.

- Et nous continuerons d’investir, d’impulser des actions dans tout notre territoire pour maintenir l’activité.

- Nous continuerons d’apporter notre soutien au plus grand nombre.

- Nous continuerons de faire le lien entre les uns et les autres.

En 2021, nous continuerons de vous accompagner et de vous aider au quotidien ; cela fait partie de nos missions.

Aussi, en cette période de vœux inhabituelle, je ferai celui-ci : Que la douleur, l’incertitude et l’angoisse s’estompent vite ; que notre pays retrouve une stabilité ; que la population renoue avec cette liberté et ces liens indispensables à la société ; que la vie reprenne son cours, tout simplement.

Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 2021. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous !