VOEUX 2021 - Sébastien Martin, Président du Grand Chalon appelle "... tous les grands chalonnais à continuer à croire en notre territoire..."

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

En 2021, il nous faudra sans doute rester attentifs, mais j’invite aussi tous les grands chalonnais à continuer à croire en notre territoire, à expérimenter, à créer, à entreprendre et à garder à l’esprit que la solidarité - que j’ai pu constater depuis le début de la crise - , est une réelle force dans l’adversité.

Pour notre Agglomération, 2021 sera une année riche en réalisations qui marquera la mise en œuvre du Projet de territoire de ce mandat, qui sera voté d’ici quelques semaines.

Ce projet a été élaboré en concertation avec l’ensemble des élus de nos 51 communes et je les remercie de toujours placer l’intérêt général au-dessus de nos divergences.

La transition écologique est plus que jamais un enjeu majeur pour notre Agglomération et elle sera au cœur des projets structurants que va porter notre territoire, les projets de ferme solaire et de station multi-carburants sur la zone SaôneOr en sont des illustrations. Cette préoccupation concerne également les services du Grand Chalon qui seront dotés dans quelques mois d’une flotte de véhicules électriques.

L’année 2021 sera aussi marquée par de nouveaux projets industriels sur SaôneOr avec de bonnes nouvelles pour l’emploi et la poursuite de l’aménagement de la zone. Elle verra la finalisation du chantier du moulin de la Sucrerie et l’engagement d’autres réalisations qui participeront à améliorer le quotidien des grands chalonnais et à renforcer l’attractivité de notre territoire.

Je pense notamment à la construction d’une nouvelle crèche sur le secteur Chalon- Champforgeuil qui devrait débuter en avril prochain, ainsi qu’à la rénovation du stade Léo Lagrange, du Colisée et de l’espace nautique.

Continuons de vivre avec passion dans le Grand Chalon, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous !

Sébastien Martin - Président du Grand Chalon