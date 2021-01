Des voeux à marche arrière ?

Les voeux d'info-chalon.com... et l'espoir de voir surgir autre chose.

Jamais facile d'écrire des voeux de bonne santé, conformément à la tradition du Nouvel An, alors que nous avons tous en tête cet épisode sanitaire qui frappe nos familles et amis. Difficile de comparer l'année 2020 avec une toute autre année, au regard des restrictions qui sont venues empiéter sur notre vivre ensemble. Difficile de dresser des perspectives alors même que l'inquiétude n'en finit plus face à de nouvelles restrictions et surtout de voir notre société partir en lambeaux avec les conséquences économiques et sociales qui surgiront tôt ou tard. Que nous reste-il alors face une situation qui parait hors de contrôle ?

L'Espoir... c'est bel et bien ce qui caractérise l'Etre humain. Sans l'espoir de voir, de toucher autre chose, nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont. L'Espoir rythme nos vies et nos actions parce que nous espérons toujours un lendemain qui chante après celui qui déchante, un ciel bleu après celui de nos grisailles hivernales... et parce qu'après chaque hiver, le printemps s'installe immuablement, l'Espoir est permis.

Alors que vous souhaiter en ce début d'année ? Info-chalon.com fait le voeu que nous ne perdions jamais espoir en une société toujours plus solidaire, plus respecteuse des uns et des autres, du respect intergénérationel, plus respecteuse de notre environnement... De vains espoirs au regard des derniers mois écoulés face au repli sur soi que certains voudraient ériger comme des réponses à la situation du moment ?

Affichez l'optimisme, ouvrez les voiles, les regards et percevez le bleu horizon qui pointe ... voilà ce qui devrait rythmer nos vies plutôt que ces sempiternelles querelles de clochers dont les réseaux sociaux sont devenus un déversoire regorgeant de haine et de mépris pour l'autre. Pour 2021, info-chalon.com et toute son équipe faisons le voeu de l'énergie retrouvée, de l'échange, des parties de café endiablées, des embrassades, des barbecues entre potes, de séances de cinéma et de théâtres... de voir les gens rire ou pleurer... Un voeu bien modeste au regard des enjeux du moment ?

Oui les prochains mois seront encore durs, et de toute évidence, la situation ne s'éclipsera pas d'une baguette magique. Il nous appartiendra à faire des choix, et sans doute que l'humilité face à la nature sera l'un de ceux là. Nos sociétés modernes ont trop longtemps laissé croire que l'Homme était le maillon suprême, la Nature est venue nous rappeler en cette année 2020 qu'il n'était pas grand chose malgré tout son modernisme.

Au nom de toute l'équipe d'info-chalon.com, nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches en ce début d'année.

Laurent Guillaumé