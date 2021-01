Le Préfet de Saône et Loire confirme l'extension du couvre-feu à partir du 2 janvier

( https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/couvre-feu ), sur celui du ministère de l’intérieur ou sur l’application TousAntiCovid.

Pourrai-je toujours me déplacer pour motif professionnel ?

Les déplacements liés à l’activité professionnelle ne seront pas affectés par le couvre-feu, le motif de dérogation pour « activité professionnelle » permettra de les prendre en compte.

J’exerce à domicile, puis-je continuer à le faire pendant le couvre-feu ?

Les activités professionnelles s’exerçant au domicile du client ne pourront avoir lieu qu’entre 6 heures et 18 heures, sauf intervention urgente ou livraison.

Qu’en est-il pour la garde d’enfants, l’enseignement et la formation ?

L'avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité pour les établissements recevant du public ou les autres structures de garde d'enfant, d’enseignement, d’activités périscolaires ainsi que de formation professionnelle de continuer à accueillir leur public habituel au-delà de 18h, ni à ce public de rentrer chez lui, y compris en moyens de transports collectifs.

Les activités scolaires et périscolaires au-delà de 18h restent donc autorisées.

Les déplacements effectués par les enfants, élèves, parents et conducteurs de transports scolaires dans ce cadre rentreront dans la dérogation pour « activité professionnelle, enseignement et formation ». Cette dérogation inclut également les activités périscolaires, c’est-à-dire directement liées à l’établissement scolaire et au temps scolaire.

Et pour les activités de plein air, les activités extrascolaires et les activités sportives ?

Les activités de loisir en plein air devront prendre fin à 18h00, qu’elles s’exercent sur la voie publique (promenade ou sport), en milieu naturel (promenade, sport, chasse, pêche...) ou en établissement de plein air.

Pour les activités extrascolaires, celles prévues avant 20 heures jusqu’à la fin des vacances, c’est-à-dire le 3 janvier, seront tolérées. A partir du 4 janvier, les activités extrascolaires devront cesser à 18h00.

Enfin, en complément de ces mesures nationales, Julien CHARLES, préfet de Saône-et-Loire, a décidé de prolonger l'autorisation d’ouverture des commerces le dimanche à l’ensemble des week-ends de janvier. Cette mesure permettra de soutenir l'activité économique, comme de lisser la répartition des flux de clients.