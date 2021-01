La CMF Saône et Loire apporte son concours aux Amis du Château de Bresse sur Grosne.

Patrimoine culturel et patrimoine architectural au secours de la Chapelle du Château de Bresse sur Grosne.

Le patrimoine architectural a besoin de fonds pour restaurer, réparer, sauver nos châteaux et nos monuments symboles de notre histoire.

La CMF Saône et Loire décide d’apporter son soutien à la sauvegarde du patrimoine architectural en associant musique et chorale dans divers spectacles. Une action est entreprise par Gérard Hochard représentant la CMF Saône et Loire dont il est Président d’Honneur et Patrick Rougelet président des ̏Amis du Château de Bresse sur Grosne˝ pour associer la pratique de la musique amateur à la restauration de la chapelle du XIIe siècle.

Des démarches ont été faites par Gérard Hochard auprès du Ministère de la Culture et Stéphane Bern, bien connu pour son implication dans la sauvegarde du patrimoine, dans le but d’avoir leur soutien, démarches qui resteront vaines

C. Cleaux

Communiqué de la CMF de Saône et Loire