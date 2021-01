Un Conseil de défense sanitaire ce mercredi matin à l'Elysée

Une conférence de presse est annoncée par Matignon ce jeudi.

Ce conseil doit notamment se pencher sur la réouverture des cafés et restaurants même si toutes les informations diffusées ces derniers jours laissent augurer de mauvaises nouvelles pour la filière, des enceintes de sports ou des salles de spectacles. Il doit également préciser quels nouveaux départements pourraient se voir appliquer le couvre-feu dès 18 heures, et ceux qui pourraient au contraire voir la mesure repoussée à 20 heures. Le 1er Ministre, Jean Castex, tiendra une conférence de presse ce jeudi.

Même si il est encore trop tôt, le gouvernement devrait également statuer prochainement sur le cas des stations d'hiver, en plein préparatifs des vacances de février. Un sujet qui suscite une très vive inquiétude pour les dixaines de stations de sports d'hiver et toute la filière montagne. Reste que le déploiement hasardeux de la vaccination, les couacs à répétition autour de la gestion COVID et les expressions publiques quelque peu maladroites du gouvernement, suscitent une vague de déprobation dans l'opinion publique difficile à contenir. L'heure est à l'action mais après le marasme des masques dont on pouvait au moins considérer la surprise, le gouvernement ne peut plus se retrancher.

L.G