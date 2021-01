AVIS DE DECES - Monsieur Jean BARD

CHALON-SUR-SAÔNE, LUX, BRAGNY-SUR-SAÔNE



Brigitte et Loïc Wackernie,

sa fille et son gendre ;

Nicolas, son petit-fils

et Nathalie, sa compagne ;

Mathilde,

son arrière-petite-fille ;

André Farion, son cousin ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BARD



survenu le 28 décembre 2020, à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le samedi 9 janvier 2021, à dix heures trente, en l'église de Bragny-sur-Saône, dans l'intimité familiale.

Pas de plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui l'ont entouré pendant ses nombreuses années et qui prendront part à sa peine.