Une chasuble de plaquage pour un apprentissage du rugby plus sûr

GMF, partenaire historique du rugby français et assureur de tous les licenciés de la Fédération Française de Rugby, s’engage pour un rugby plus sûr et présente aujourd’hui, avec la FFR, une innovation au service de la prévention : la chasuble de plaquage.

En accord avec sa signature dans le rugby, « Engagés pour le collectif » GMF imagine la chasuble, un outil pédagogique pour apprendre aux joueurs et aux joueuses à bien plaquer. Un engagement concret de GMF pour continuer à protéger les pratiquants.

En 2019, la FFR a lancé le programme national #BienJoué, qui promeut des actions afin de préserver l’intégrité physique des pratiquants. L’objectif de ce programme est la pratique d’un rugby adapté dans un cadre propice à l’épanouissement des joueuses et joueurs.

Dans une démarche innovante la FFR a lancé une étude scientifique expérimentale en partenariat avec l’I.S.P.E.D. et le concours de 142 clubs pour permettre de mieux connaitre les causes de blessures du rugby amateur et de valider les mesures qu’elle met en place.

Les résultats de cette étude en cours ont montré un nombre total de blessures plutôt faible lors de la saison précédente. Cependant 60 % de celle-ci ont été identifiées en match sur un plaquage.

Forte de son engagement pour promouvoir les bonnes pratiques, la FFR propose aujourd’hui un dispositif inédit : un programme d’entrainement préventif axé sur la technique de plaquage dont la chasuble en est le support pédagogique.