Le niveau 1 du plan grand froid est activé en Saône et Loire

Compte tenu des températures dans les prochains jours dans le département, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, a décidé d’activer le niveau 1 « période de temps froid entre -5°C et -10°C » du plan Grand Froid.



Les différents services impliqués dans le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion en période hivernale ont été informés et sont mobilisés. Il leur est demandé d’être vigilants à l’égard des personnes sans abri ou en situation précaire, en particulier ceux qui ne sollicitent pas spontanément d’hébergement.



Le dispositif d’hébergement pérenne est de 761 places dont 235 places d’hébergement d’urgence gérées par des professionnels de l’hébergement et des structures bénévoles. Dans le cadre du plan grand froid, 33 places supplémentaires sont mobilisées avec une montée en charge progressive depuis novembre 2020 pour permettre la mise à l’abri des publics vulnérables.



Les capacités d'accueil et d'hébergement dans le département ont été renforcées.?Dans le cadre de l’activation du niveau 1 du plan grand froid, et en complément de ces places :

- les quatre accueils de jour (Mâcon, Chalon-sur-Saône, Autun et Louhans) sont invités à élargir leurs heures d'ouverture en journée, en lien avec les structures d'hébergement, - un renforcement des maraudes sur Mâcon, Chalon-sur-Saône, le Grand Autunois et Tournus est organisé,

- mobilisation d’un dispositif de transport « Mobi 115 » géré par la Croix-Rouge sur déclenchement du 115 afin de permettre le transport des personnes vers un hébergement.



Nous vous rappelons que le signalement d’une personne en danger doit être effectué auprès du Samu social : composez le 115 (appel gratuit).

Recommandations en cas de grand froid ou de froid extrême :

Limitez les activités extérieures si vous faites partie des personnes à risque. Sauf nécessité impérative, évitez de sortir avec votre nourrisson en période de grand froid.

Le froid demande des efforts supplémentaires à l’organisme notamment au cœur qui bat plus vite pour lutter contre le refroidissement, il faut donc limiter les efforts physiques même lorsque l’on est en bonne santé.

Si vous devez sortir à l’extérieur, adaptez votre habillement.