CORONAVIRUS : 293 décès en sept jours en Bourgogne-Franche-Comté

Cette situation épidémique dégradée sur-sollicite le système de santé qui depuis de longues semaines fait face à un nombre d’hospitalisations pour formes graves de COVID-19, de l’ordre de 1 800 (plus de 400 de plus qu’au pic de la première vague).Les hôpitaux de la région enregistrent en moyenne 80 entrées chaque jour, entre 12 et 13 dans les services de réanimation.Près de 300 transferts de patients entre établissements de la région et hors région ont été assurés depuis le début de cette deuxième vague.2 812 décès sont recensés en établissements de santé (2 620 la semaine dernière), 1 600 dans les établissements médico-sociaux de la région (1 499 la semaine dernière), soit 293 décès supplémentaires sur la dernière période de 7 jours.La dynamique vaccinale s’installe, avec le déploiement d’une organisation en proximité, qui monte progressivement en charge (voir sur notre site : où se faire vacciner en Bourgogne-Franche-Comté ? Jeudi soir, plus de 2 200 personnes avaient été vaccinées dans la région.En plus des personnes âgées en EHPAD et des soignants à risque de forme grave exerçant dans ces établissements, la vaccination est accessible à ce stade aux professionnels de santé, ainsi qu’aux aides à domicile et aux sapeurs-pompiers, dès lors qu’ils sont âgés de plus de 50 ans ou présentent des facteurs de risque de forme grave.Dans l’attente que la vaccination nous permette de retrouver le cours normal de nos vies, le respect des mesures de couvre-feu, les gestes barrières, la réduction des contacts sociaux, restent de mise au quotidien pour stopper laprogression de l’épidémie.L’ARS Bourgogne-Franche-Comté énonce 4 résolutions simples à mettre en œuvre pour commencer 2021 :