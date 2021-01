La rédaction d'info-chalon.com souhaite un prompt rétablissement à notre collaborateur Karim

Depuis quelques jours, les articles signés par notre correspondant de presse, Karim Bouakline - Venegas al Gharnati, ont disparu de nos colonnes. Rassurez-vous, il va bien... Juste besoin de beaucoup de repos après quelques soucis de santé, indépendants de la COVID19. A tous les fidèles et celles et ceux qui croisaient sa route, on se devait d'adresser un petit message. Notre rédaction lui adresse un petit coucou et un prompt rétablissement afin qu'il revienne parmi nous en pleine forme.

L.G