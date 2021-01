La Préfecture de Saône et Loire lance le recrutement de 3 lieutenants de louveterie

Le préfet de Saône-et-Loire procède à la nomination de 3 lieutenants de louveterie, qui interviendront en binôme avec les lieutenants de louveterie d’ores et déjà nommés, sur les circonscriptions de louveterie n° 6, 8 et 11, dans l’Ouest du département. Leur mandat arrivera à terme au 31 décembre 2024.

Un lieutenant de louveterie concourt, sous l’autorité du préfet, à la régulation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Il exerce également des compétences en matière de prévention des dégâts aux élevages du fait du loup.

Conseiller technique de l’administration, placé sous l’autorité du préfet, pour les problèmes de gestion de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie organise, sous son contrôle et sa responsabilité technique, des chasses et battues administratives.

Ses fonctions, exercées dans l’intérêt général, sont bénévoles.Tout candidat intéressé est donc invité à transmettre un dossier complet de candidature avant le 14 février 2021 à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire (SE/MNB - CS 80140 - 71040 Mâcon cedex – [email protected]) composé des pièces obligatoires précisées dans le document nommé « Appel à candidatures pour occuper les fonctions de lieutenant de louveterie » en ligne sur le site Internet des services de l’État.



http://www.saone-et-loire.gouv.fr/2021-recrutement...