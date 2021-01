AVIS DE DECES - Madame Colette COPINET née DUBOIS

CHALON-SUR-SAÔNE



Messieurs Alain et Noël Copinet,

ses enfants ;

Benjamin, Florette et Roxane,

ses petits-enfants,

Yves Dubois, son frère,

ses amis et toute sa famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette COPINET

née DUBOIS

le 6 janvier 2021 dans sa 81ème année.

Les obsèques se dérouleront à l'Eglise de Saint Jean des Vignes, Chemin du pensionnat 71100 Chalon-sur-Saône, le mardi 12 janvier 2021 à 14h30.