Châtenoy-le-Royal, entre confinement et couvre-feu les services de la commune se sont organisés 

La mairie et les services municipaux se sont adaptés comme chaque citoyen(ne) à cette année 2020 marquée par la Covid 19 et rythmée par de multiples mesures gouvernementales.

Confinement début 2020 puis déconfinement, ensuite reconfinement et dernièrement couvre-feu à 18h. Comment se sont organisés les services municipaux : secrétariat de mairie, agents des services techniques, CCAS, accueil périscolaire, activités à l’Espace Royal Jeunes ? Pour en savoir plus Info-chalon.com a rencontré Marie-Laure Brochot, Directrice Générale des Services.

Organisations des différents services de la commune

La commune a mis en place dès le début mai 2020 les mesures et protocoles sanitaires pour un bon fonctionnement des services, ensuite la mairie a actualisé à chaque nouveau protocole qui arrivait et arrive encore de la Préfecture. Protocoles différents, voire revus et corrigés plusieurs fois, parfois pas très clairs qui nécessitent d’être lus par deux personnes afin d’être sûr de ne pas faire d’impair ou de mauvaise interprétation et de pouvoir renseigner sur le contenu des textes.

Les horaires ont été aménagés pour que les agents ne soient pas trop nombreux en même temps, arrivées et départs décalés. Depuis le couvre-feu tout le personnel des services de la mairie termine à 17h, ce qui permet aux plus éloignés de rentrer avant le couvre-feu de 18h.

Organisations pour le périscolaire et l’Espace Royal Jeunes

Pour la garderie il n’y a rien de changé, ouverture jusqu’à 18h30 avec en plus le maintien de ce qui a été fait lors du premier confinement pour l’accueil des enfants des soignants. Par rapport à la garde traditionnelle on note une légère baisse des effectifs.

L’Espace Royal Jeunes ferme à 17h45 depuis le couvre-feu. L’accueil et le soutien sont toujours présents pour les ados et les jeunes. En espérant une amélioration des conditions dues à la pandémie, la programmation pour l’été 2021 est en cours avec l’espoir de pouvoir faire le Délir’Tour comme prévu, en même temps que la fête de la commune en juin, malheureusement celui de 2020 avait été annulé par mesure de précaution.

Dispositions prises pour préparer les vacances de février

Les vacances de février seront gérées comme celles de décembre, les enfants seront répartis par groupe. Pour leur bien-être le jeu sera privilégié et les activités seront adaptées à la situation. Cela demande plus de moyens et plus d’organisations.

Associations et clubs pour 2021

Pour les associations, malheureusement la municipalité ne peut qu’appliquer la loi, il n’y a toujours pas de possibilité de regroupement.

Dans la continuité du premier confinement, l’appel téléphonique en direction des plus fragiles est toujours en place, de même que les actions menées par les Auxiliaires de Vie Sociale du CCAS.

C.Cléaux