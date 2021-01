BreizhStyle, un don aux Restos du Coeur de Chalon sur Saône associant style et solidarité

C'est Amandine, une couturière bretonne expatriée, maman de cinq enfants qui est à l'origine de cette initiative solidaire. Basée sur Saint-Germain les Buxy, sa micro-entreprise nommée BreizhStyle est spécialisée dans la fabrication d'articles en tissus « zéro déchet ».

Pour écouler ses stocks, elle vient de faire don aux Restos du Coeur de tous les masques de ses anciennes collections, une centaine, et de 20 snoods (tours de cou), aussi bien pour adultes que pour enfants.

Très dynamique et productive, elle avait déjà fait preuve de générosité pendant le premier confinement. En effet, une opération entièrement gratuite de distribution de masques lavables avait été menée très tôt avec succès, puis une vente à très bas prix (un euro symbolique le masque): 5000 masques distribués en tout, dont 180 pour l'Allemagne au printemps.

Dans la continuité des ces actions, en hiver dit-elle, « c'est normal de donner et de prendre soin des gens ».

Pour elle, la solidarité est une valeur familiale qu'elle défend grâce à sa machine à coudre. Tout le monde à la maison participe librement selon ses envies, chacun à sa manière à différents ateliers : coupe, ajustage, repassage « c'est du travail à la chaîne ! ».

Et comme Amandine est une passionnée, elle aime renouveler ses créations, et n'hésite pas à investir dans des tissus aux motifs originaux. Elle promet pour bientôt, une nouvelle collection fabriquée dans des étoffes « made in Bretagne » tissées avec des fibres de bouteilles plastiques recyclées. Et alors qu' on nous prédit le port du masque jusqu'à la fin de l'année 2021, ses nouveaux modèles ont de l'avenir ! Affaire à suivre...

Encore une occasion de constater que la solidarité permet non seulement de faire plaisir aux plus démunis, et en même temps de s'enrichir humainement !

https://www.breizhstyle.com/

Page facebook BreizhStyle

Chantal Gourat