AVIS DE DECES - Monsieur Pierre VINCENT

LAIVES, SAINT-AMBREUIL



M. et Mme Michel Cléau ;

ses neveux et son filleul ;

Patrick Cléau, ses enfants

et sa compagne ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre VINCENT



survenu le 7 janvier 2021 à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 15 janvier 2021 à dix heures en l'église de Laives avec le respect des mesures sanitaires liées au covid19.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine ainsi que les repas à domicile et les infirmières de Lalheue.