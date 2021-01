Denis Lamard aux jeunes de Bourgogne Franche-Comté : ne restez pas seuls !

Ce foutu virus et la crise qui l’accompagne cueillent en plein envol une jeunesse déjà extrêmement fragilisée.

Beaucoup de jeunes ont vu leur année scolaire ou universitaire précédente écourtée et celle-ci compliquée par le travail à distance.

Beaucoup de ceux qui devaient faire des stages ou qui travaillaient en alternance ont été empêchés. Evidemment, une situation très difficile aussi pour les jeunes qui devaient entrer sur le marché du travail ou qui venaient d’y entrer, parfois en période d’essai…

S’ajoute à cela, dans les relations sociales, la mise à distance physique qui est de plus en plus difficilement ressentie, dans les amitiés, dans les amours aussi. Il ne fait pas bon être jeune en 2021. Plus de sorties entre amis, plus de discothèques, plus de balades en groupe, plus de cinéma, plus de matchs de foot etc.

Cette situation subie conduit parfois à d’inacceptables drames et à des conditions de précarité d’une grande partie de la jeunesse. Ils sont trop nombreux à se retrouver sans solution, isolés.

Jeunes de Bourgogne Franche-Comté ne restez pas seuls !

Le portail www.jeunes-bfc.fr et la cinquantaine de points contacts « Infos Jeunes » à travers la région sont à votre disposition.

Que cela concerne l’orientation, la formation, l’emploi, les stages, les jobs, la santé, le logement, la vie quotidienne, le service civique, les aides aux projets, la mobilité internationale, les sports, les loisirs ou encore la e-Carte Avantages Jeunes, aucun jeune ne doit rester sans réponse face à sa situation, ses questions, ses préoccupations.

Joignables dans nos espaces « infos jeunes », par téléphone, par courriel et via les réseaux sociaux toutes les équipes restent mobilisées pour informer, conseiller et accompagner les jeunes.

Denis Lamard

Conseiller régional délégué à la jeunesse et la vie associative

Président du Centre régional d’information jeunesse de Bourgogne Franche-Comté

Contacter Infos Jeunes BFC :

Le portail de la jeunesse en Bourgogne Franche-Comté : www.jeunes-bfc.fr

Par téléphone

Tél : 03 81 21 16 16

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h-17h

Par courriel

[email protected]

Par facebook

facebook.com/crijbfc