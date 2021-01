Anne DESFAITS a décidé de voler de ses propres ailes dans un domaine qui la passionne depuis toute petite : l’immobilier !

Après avoir obtenu son BTS « Professions immobilières » en 2001, Anne travaille durant 12 ans au sein d’une agence immobilière reconnue à Chalon/Saône, en tant que gestionnaire technique des copropriétés et chargée de la réalisation de l’ensemble des états des lieux. Puis elle complète ses compétences en qualité de conseillère commerciale chez un promoteur – lotisseur, pendant 7 ans et obtient la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce ».



Forte de quasiment 20 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier, Anne DESFAITS a décidé de sauter le pas et de devenir chef d’entreprise en créant sa propre agence immobilière « ANNE IMMOBILIER », à Chagny 9 rue du Nantil.

Si vous avez un projet immobilier, n’hésitez pas à contacter Anne ! Vous profiterez de son ADN : écouter, guider et accompagner pour la réussite de votre projet.



Désormais, au sein de sa nouvelle agence ANNE IMMOBILIER, Anne vous propose ses services de transaction (maison, appartement neuf ou ancien, terrain) et de location (recherche de locataire, bail et état des lieux) dans la région chalonnaise.

ANNE IMMOBILIER 9 rue du Nantil 71 150 CHAGNY (sur RDV)

06.41.49.91.34 [email protected]

www.anne-immobilier.fr

