« Vos gueules, les mouettes ! »

Ô provocation sublime !

Un fidèle lecteur d’Info-chalon nous envoie cette photo du jour.



Il sera bientôt 18 h… L’heure de hâter le pas pour retrouver son chez-soi avant le couvre-feu (jamais je n’aurais cru écrire une telle phrase). Tandis que les Chalonnais se calfreutent sur injonction gouvernementale, des euh… mouettes ? Allez, disons des mouettes blanches et criardes se rassemblent – ô provocation sublime – sur la Saône, près du parc Freyssinet. « Et qu’on se dégourdisse les ailes, et qu’on enfreint les gestes barrières, et que ce tout nouveau parc retentisse des échos de nos chamailleries ! »

Sans commentaire, nous, on est confinés au mutisme.

Par Nathalie DUNAND