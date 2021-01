Couvre-feu national, contrôles aux frontières, protocole renforcé à l’école… Info-chalon.com fait le point

Les semaines se suivent et se ressemblent avec de nouvelles annonces formulées ce jeudi soir par Jean Castex.

Jean Castex a annoncé ce jeudi la généralisation du couvre-feu dès samedi soir à 18h sur l’ensemble du territoire métropolitain, au-delà des 25 départements déjà concernés. Pas de changement particulier en ce qui concerne la Saône et Loire, déjà placée sous couvre-feu.

Voyageurs étrangers ou en provenance des DOM-TOM

A compter de lundi prochain, tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d’un pays hors-UE « devront présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau », a-t-il précisé. Ces personnes devront en outre « s’engager sur l’honneur à s’isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l’issue », a-t-il dit. Pour les personnes ne pouvant réaliser un test dans leur pays de départ, elles auront la possibilité de se faire tester à leur arrivée en France et seront contraintes « de s’isoler 7 jours dans un hôtel désigné par l’Etat ».

Des mesures de restrictions d’urgence vont par ailleurs être mises en place en Guyane ainsi qu’à Mayotte et à la Réunion pour les protéger des variants qui circulent dans ces régions.

En Guyane, « le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés » pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière, des « tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion ».

Côté cantine scolaire

Dans le primaire, « il n’y aura pas de brassage possible » : les élèves d’une même classe mangeront tous les jours ensemble. Si ce n’est pas possible, le temps de restauration sera « allongé » et « en dernier recours on pourra avoir des solutions de repas à emporter », a dit le ministre. Dans les collèges, si la pression est trop forte, le temps de service pourra être allongé ou des repas à emporter proposés.

Activité sportive scolaire

« Toutes les pratiques (sportives) d’intérieur sont suspendues, c’est vrai en milieu scolaire, en milieu extrascolaire pour quelques semaines probablement », a également indiqué le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer.

Parallèlement, une vaste campagne de dépistage dans les établissements scolaires va être lancée. Si trois cas devaient être relevés dans un établissement, une équipe spécifique de dépistage pourra être envoyée sur place.

Le Prêt Garanti par l'Etat repoussé d'un an

Les entreprises auront également « le droit » de bénéficier auprès de leur banque d’une année supplémentaire pour commencer à rembourser les prêts garantis par l’Etat (PGE), souscrits pour faire face à la crise, a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances.. Ce délai devait initialement arriver à échéance fin mars pour certaines entreprises. Le 1er Ministre a également annoncé le maintien de l'intégralité des aides allouées au milieu économique.