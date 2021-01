COVID 19 : Le Rassemblement National demande aux Présidents des intercommunalités d'analyser les eaux usées

Communiqué :

Lettre aux Présidents des intercommunalités de Saône-et-Loire.

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19, les collectivités territoriales agissent en coordination avec les services de l’État pour lutter du mieux possible contre la propagation de ce virus.

Je voulais attirer votre attention au sujet des analyses des eaux usées acheminées par le réseau d’assainissement et traitées par les stations d’épuration. L’analyse des charges virales qu’elles contiennent est un indicateur précis qui permet de cartographier de façon assez fine la circulation du virus sur un territoire donné.

A ce titre, j’aimerais connaître l’analyse faite sur les eaux usées traitées par le réseau d’assainissement et la station d’épuration. L’exploitation de ces résultats permettrait de mieux anticiper l’évolution de la situation sanitaire et des mesures adéquates qui en découleraient.

Je vous prie de croire, Madame la présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Aurélien DUTREMBLE

Délégué Départemental

Rassemblement National de Saône-et-Loire