VACCINATION COVID - Ce vendredi soir, plus de 7700 Saône et Loiriens ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner

La journée de vendredi a enregistré la même volumétrie de prises de rendez-vous que celle de jeudi.

En Saône-et-Loire, depuis le début de la campagne de vaccination, on compte au total 2837 personnes vaccinées :

- 1076 résidents / patients dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),

- 1618 soignants dans les centres hospitaliers du département et dans les EHPAD,

- 143 sapeurs-pompiers dans les cabinets médicaux du département.

Au 15 janvier 2021, 7744 personnes ont pris rendez-vous dans l’un des dix centres de vaccination du département via les plateformes d’appels et le site Internet Doctolib (3775 ce jour).

Au niveau national, plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi 15 janvier en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le Ministère de la Santé.