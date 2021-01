L'année 2020, une année record en terme de créations d'entreprises en France

Oui, vous avez bien lu.. un record ! mais derrière cette annonce, une petite explication quand même.

Si on se contente que de l'annonce à proprement parler, l'année 2020 aura été une année record en terme de créations d'entreprise. Du quasi jamais vu en France ! Près de 850 000 nouvelles entreprises enregistrées selon l'INSEE, soit + 4 % par rapport à 2019. C'est dire l'ampleur de la motivation des Français mais surtout la volonté de trouver des solutions face au confinement et aux mesures économiques et sociales mises en place par le gouvernement. Sur les 850 000 entreprises nouvellement créées, près de 650 000 concernent des entreprises individuelles et 22 % d'entre elles sont liées au secteur de "l'entreposage et du transport".

Un secteur d'activité qui a connu un véritable boom en France avec notamment la livraison à domicile. Une activité que le confinement a dynamisé bien évidemment. Un chiffre à prendre donc avec beaucoup de prudence, dont l'activité repose essentiellement sur des micro-entrepreneurs dont la fragilité économique et sociale n'est plus à démontrer. Un effet d'aubaine en trompe l'oeil et qui sera à examiner plus précisément lorsque la situation sanitaire sera apaisée.

L.G