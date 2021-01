Rail Modélisme Châtenoyen le réseau ferroviaire en standby.

Les trains modèles réduits sont toujours à l’arrêt dans leur gare ou leur dépôt, l’activité du club de modélisme est paralysée non pas par une panne du réseau mais par la Covid 19.

Le Rail Modélisme Châtenoyen est un des 10 plus gros clubs de France et comme bien d’autres les adhérents(es) sont contraints de rester chez eux car ils ne peuvent pas accéder aux locaux du club. De nombreuses expositions ont été annulées en 2020 et pour 2021 tout ce qui était programmé en France et en Europe est annulé. Le président Pierre Belkerri nous a expliqué la situation :

« Une des plus importantes rencontres qui devait avoir lieu au mois d’avril à Dortmund en Allemagne est certainement annulée, je n’ai plus de nouvelle du tout et de toute façon si elle était maintenue, il serait trop tard pour pouvoir organiser notre participation. La majeure partie des gens du club ont plus de 70 ans, il est plus prudent qu’ils restent tranquilles à la maison.

On ne reçoit plus de communiqué de la part des fournisseurs de trains. On n’a pas d’infos sur les nouveautés. Les bourses d’échange sont dans l’inconnu. On a l’impression d’être lâché de partout. 35 ans pour arriver à ce niveau et le risque que tout s’écroule sur ces 2 années avec de gros problèmes de trésorerie. Pour l’instant le club est fermé pour respecter les mesures sanitaires imposées par la pandémie. On est dans l’impossibilité de faire notre assemblée générale ce qui va certainement entrainer un manque de cotisations. »

Pour avoir des renseignements sur le Rail Modélisme Châtenoyen :

Coordonnées :

Tél : 06 84 27 43 10

Mail : [email protected]

Ou au local : 6 rue Pierre Sémard 71880 Châtenoy-le-Royal dès que le club pourra reprendre ses activités.

C.Cléaux