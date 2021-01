La lycéenne Alicia Favre, du lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône, représentera la Région Bourgogne Franche-Comté aux sélections nationales du concours ‘Worldskills’

Le clin d’œil info-chalon

Alicia Favre, élève en deuxième année de BTS des métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie à l’Ecole d’Esthétique du Lycée Saint-Charles à Chalon-sur-Saône, s’est engagée volontairement dans le parcours du concours des ‘Olympiades des métiers’ représentant la voie de l’excellence.

Alicia qui vit cette aventure comme un véritable défi et une expérience humaine enrichissante a terminé lauréate des sélections régionales qui se sont déroulées le 9 juillet et représentera prochainement à Paris, la région Bourgogne Franche-Comté aux sélections nationales. Ce concours est une véritable vitrine ouverte sur les métiers professionnels et permet tous les ans à beaucoup de jeunes de s’orienter.

Aussi, lundi 18 janvier, à 16 heures 15, à l’Ecole d’Esthétique rue Colette à Chalon-sur-Saône, avait lieu un pot d’honneur afin de féliciter cette jeune lycéenne qui a brillé dans le cadre du concours ‘Worldskill’ en terminant lauréate de sa région et qui ira défendre ses chances à Paris au concours national.

Alicia, d’ailleurs, n’avait pas hésité à parfaire ses compétences au niveau international en allant en Suède dans le cadre d’Erasmus, elle possède tous les atouts pour briller au championnat de France.

Souhaitons bonne chance à la lauréate, de sincères félicitations au Lycée Saint-Charles et à sa professeure Alice Waeyaert.

(Photographie d’Alicia en compagnie de ses parents)

J.P.B