L'association Valentin Hauy est intervenue à l'ISFI du Chalonnais

Une visite afin de sensibiliser les étudiants infirmiers aux handicaps visuels.

Dans le cadre de la première intervention des aveugles et malvoyants de l’Association Valentin HAUY de CHALON SUR SAONE , le Président Thierry CARPENTIER et son équipe composée de deux bénévoles et trois malvoyants ont été reçus à l’Ecole des Infirmiers de l’IFSI par l’intermédiaire de Sylvie CHAMPEAU.

Cette intervention a eu pour but de sensibiliser la promotion des aides-soignants de 3ème année à la condition des handicapés visuels.

Plusieurs ateliers ont été proposés : histoire de Valentin HAUY et de Louis BRAILLE, lecture et écriture du braille, découverte de matériels adaptés, présentation du handicap par le biais de plaquettes d’informations et pour finir, un échange sous forme de questions réponses avec le groupe.

Nous remercions l’IFSI pour leur accueil et félicitons tous les corps médicaux pour leur dévouement auprès des malades depuis le début de cette pandémie de Covid 19.

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner nos aveugles et malvoyants lors de sorties culturelles, marches et randonnées, sorties piscine et également des pilotes pour nos vélos tandem. Des accompagnants pour nos interventions de sensibilisation effectuées dans les écoles et les EHPAD seraient aussi les bienvenus.

Dans le contexte sanitaire actuel, nous demandons l’aide de donateurs afin de mener à bien nos missions.

Pour nous contacter :

Association Valentin HAUY

34, rue Jean Moulin

71100 Chalon sur Saône

Tél. 03 85 48 68 12

Tél. du président : 06 11 79 67 38

Adresse email : [email protected]

Nos permanences :

Du mardi au jeudi, de 14h à 17h.

Actuellement, nous recevons uniquement sur rendez-vous.