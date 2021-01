Les ambassadeurs du code à Champforgeuil, tout un programme

Initier des enfants au monde du numérique et à la programmation informatique, une activité périscolaire mise en place à la maison de loisirs avec le concours de l’antenne chalonnaise d’Unis Cité.

Unis Cité, association pionnière du service civique en France, n’a cessé depuis sa création en 1995 de se développer et propose aux jeunes de 18 à 25 ans un engagement de 6 à 9 mois dans des missions d’intérêt général. 39 jeunes en service civique sur le Chalonnais sont répartis sur 4 grands thèmes :

-˝Volonté, cinéma et citoyenneté ˝ : s’adresse aux collégiens et lycéens,

- ̏ Parlons cash ˝ : ateliers de pédagogie budgétaire sont plus en direction des écoles, centres sociaux, missions locales, foyers jeunes travailleurs, etc.,

- ̏ Intergénéreux ˝ : action auprès des personnes âgées dépendantes

- ̏ Ambassadeur du code informatique : le but est d’initier les enfants au monde du numérique et à la programmation informatique.

C’est ce dernier thème que Kévin Fouert-Pouret, référent Unis Cité de l’antenne de Chalon sur Saône, pilote. Il a proposé aux écoles soit en temps scolaire ou périscolaire. Carla et Amir, les deux animateurs en service civique n’avaient pas de connaissances particulières dans le domaine de la programmation, ils ont été formés par Kévin pour intervenir en milieu scolaire et périscolaire. A la maison de loisirs de Champforgeuil, ils suivent un groupe de 8 enfants âgés de 6 à 11 ans pendant 5 séances les mercredi après-midi et leur apprennent à réaliser des programmes à l’aide de jeux interactifs. Tout le matériel, qui est fourni par l’association et apporté par les animateurs à chaque séance, est standard.

Un atelier de codage ludique pour les petits avec la souris programmable du jeu "Code & Go Mouse Learning˝ permet de développer des connaissances de codage pratique. Les cartes de codage, la souris programmable et les divers accessoires laissent la possibilité aux enfants de créer des parcours, des labyrinthes. Ils programment les différentes étapes que devra parcourir la souris pour retrouver par exemple le fromage aimanté dans le labyrinthe. A chaque pas elle se déplace de 12.5 cm, il faut ainsi programmer le bon nombre de pas, les directions que devra prendre la souris. Plus les enfants avancent dans la facilité de réaliser les programmes plus il est possible d’augmenter les difficultés de trajet. Il est possible de créer ses propres thématiques et défis en ajoutant une autre souris.

Ce petit jeu pédagogique est très intéressant par sa conception, incitant les enfants à réfléchir, à comprendre et à calculer. Il va développer en eux de nombreuses compétences dans les domaines de la logique, de la créativité….

Lorsque les bonnes bases sont posées, les enfants passent au stade supérieur avec l’utilisation de tablettes dans lesquelles a été téléchargé le logiciel Scratch Junior.Cette application permet aux jeunes enfants de créer des histoires et des petits jeux pour apprendre à résoudre les problèmes, à travailler la logique, à s’initier à l’image et à la création numérique. On part d’une page blanche où il faut tout construire. Le fond de scène (paysage) est choisi parmi ceux proposés ou est entièrement dessiné, ensuite le ou les personnages, animaux ou objets seront créés puis viendra le moment de les programmer (déplacements, apparitions, grossissement, diminution, accélérations et bien d’autres fonctions). Petit à petit les scènes peuvent être complétées, modifiées jusqu’à obtenir une histoire, un petit jeu.

Le but est surtout de développer la logique et la créativité en laissant libre cours à l’imagination dont font preuve les enfants que ce soit dans la définition des personnages, des couleurs ou des détails.

Le travail sur tablette permet à Céline Cerqueita directrice de la maison de loisirs, de pouvoir récupérer les programmes réalisés par les enfants pendant les séances avec les animateurs et de les transmettre aux parents afin que les enfants puissent continuer sur leur création. Bien sûr à condition d’avoir téléchargé le logiciel chez soi.

C.Cléaux