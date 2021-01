36 000 euros pour l’Association Petits Princes !

Malgré le contexte si particulier, l’opération solidaire des Compagnons du Goût - réseau de bouchers charcutiers traiteurs indépendants sélectionnés parmi les meilleurs de France – a remporté un franc succès. Grâce à la mobilisation des artisans et de leurs clients, un chèque de 36 000 € a été remis à Dominique Bayle (à droite), co-fondatrice de l’Association Petits Princes, et son équipe.

Pour rappel, du 24 novembre au 24 décembre 2020, les Compagnons du Goût avaient vendu une tablette de chocolat au prix de 3€ intégralement reversés à l’Association Petits Princes.

3 artisans ont participé à l’opération en Saône-et-Loire :

Patrick Simoneau, Boucherie de la Place : place Claude Guichard à Azé

Boucherie Lombard : 4 rue du Général Giraud à Chalon-sur-Saône

Xavier Balon : 11 Grande Rue à Salornay-sur-Guye

L’impact positif du rêve

Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades. Un enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves est un enfant qui trouve un surplus d’énergie pour affronter la maladie.

L’Association Petits Princes est la seule association en France à réaliser plusieurs rêves pour un même enfant en fonction de l’évolution de sa pathologie.

Depuis 33 ans, plus de 7 900 rêves ont été réalisés, avec plus d’1 rêve réalisé par jour.