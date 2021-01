Un pavillon orange pour la ville de Mâcon

La mairie de Mâcon s’est vu décerner en ce début d’année le label Pavillon orange par le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale.

Cette distinction valorise les collectivités qui répondent à des critères en termes de sauvegarde et de protection des populations face aux risques et menaces majeurs. L’évaluation inclut entre autre l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde et la capacité à diffuser une alerte à sa population.

Depuis 2009, près de 60 villes obtiennent chaque année le label. La mairie de Mâcon détient le label 3 étoiles depuis 2014.

Cette année encore, "l’attribution du label Pavillon Orange 3 étoiles témoigne de la capacité de la Ville de Mâcon à garantir la protection et la sécurité de ses habitants aux regards des risques majeurs" précise le communiqué adressé par la ville de Mâcon.