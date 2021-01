Premier bilan pour la nouvelle équipe municipale de Givry

Info-Chalon.com a rencontré Sébastien Ragot, Maire de Givry, pour réaliser le traditionnel exercice Bilan - Perspectives, qui est présenté habituellement lors de la cérémonie des vœux, laquelle n'a pu avoir lieu cette année dans son format habituel, à cause du contexte sanitaire actuel.

Nous traiterons ici du bilan 2020, qui sera suivi dans les prochains jours par un autre article, où nous évoquerons les perspectives 2021.

La nouvelle équipe, qui a été élue en mars 2020, n'a pu débuter son mandant qu'en mai, à cause de la crise sanitaire, qui pour Sébastien Ragot, a « contrarié sa mise en place ».

Elle a néanmoins gardé le cap qu'elle avait présenté pendant les élections, à savoir « être à l'écoute des givrotins, agir de manière durable et responsable et ne pas céder à la panique tout en respectant les règles ».

Pour le premier magistrat givrotin, qui était accompagné pendant l'interview par deux de ses adjoints, Rémi Cordonnier en charge de la vie économique et de la communication, et Jean Lanni, en charge du Patrimoine, le bilan est quand même positif.

L'équipe municipale pense en effet avoir réussi à s'adapter au contexte sanitaire anxiogène et incertain, en prenant quelques initiatives, comme l'organisation des terrasses de l'été, l'adaptation des fêtes de la vigne, le lancement pendant le deuxième confinement de l'opération « Initiatives Covid » et la création d'un Marché des producteurs en décembre.

L'équipe a aussi accompagné les initiatives d'associations locales, comme par exemple le concert de soutien aux Musicaves ou le lancement de la version estivale des Oenorires, qui se sont déroulées au sein du Domaine Besson.

Et comme le dit Rémi Cordonnier, « on n'a pas fait tout seul, mais avec. Et ces succès sont à partager avec les acteurs économiques locaux, qui disent en avoir retiré une grande satisfaction. C'est la raison pour laquelle, nous envisageons de renouveler certaines de ses opérations en 2021 »

Une des autres satisfactions de Sébastien Ragot, réside dans l'organisation en août d'une campagne de dépistage du COVID 19, plus spécialement destinée aux vendangeurs.

A ce propos il est aussi satisfait de l'installation en ce début d'année d'un centre de vaccination à la maison médicale de Givry, « le premier de ce genre en Saône et Loire », qui est sur un rythme de 42 vaccinations par jour. Sous réserve bien sûr d'une continuité de l'approvisionnement en vaccins, qui est assuré par le Centre hospitalier. Il a d'ailleurs tenu à « remercier l'équipe médicale pour la motivation et la mobilisation, dont ils font preuve autour de ce projet.»

Jean Lanni, qui est en charge du Patrimoine, est lui revenu sur les travaux qui ont été lancés : l'aménagement du virage de Maison Dieu, en collaboration avec le Département, les travaux de lutte contre le ruissellement, en collaboration avec le Grand Chalon, avec la première tranche, qui est quasiment terminée en bas des Chenèvres.

Des travaux de voirie ont aussi été réalisés, dans le secteur du lavoir à Russily, le chemin du Clos Salomon et la route de Fontaine Couverte.

La re végétalisation du Centre-bourg a aussi démarré, « ce qui permettra de renforcer l'esthétique et contribuera à une meilleure organisation du stationnement. »

Et pour terminer, Séabstien Ragot s'est félicité de la mise en place en décembre du Comité Participatif,qui pour lui « est au cœur de la méthode pronée par la nouvelle équipe, car il permettra d'épauler et d'éclairer le Conseil municipal sur les attentes des givrotins.». Il émettra par exemple un avis sur les gros projets municipaux, les allocations du budget participatif et s'impliquera dans le Comité écologique des jeunes.

La suite sur Info-Chalon.com avec les perspectives 2021 dans quelques jours.....